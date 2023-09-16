Бублик победил соперника из Болгарии в матче "Кубка Дэвиса"
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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно победил Янаки Милева в рамках плей-офф "Кубка Дэвиса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Игра, которая продолжалась чуть больше часа, завершилась со счетом 6:4, 6:1.
Завтра 17 сентября запланированы три игры: в 14:00 по времени Астаны Александр Недовесов и Андрей Голубев померятся силами с Александрами — Донски и Лазаровым. Затем Бублик встретится с Кузмановым, а в заключительной встрече, если оеа понадобится, Скатов сыграет против Милева.
Напомним, сборная Казахстана стартовала в плей-офф Кубка Дэвиса в Софии против команды Болгарии. В первом матче вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (123-я ракетка мира) провел встречу с Димитаром Кузмановым (179-й номер рейтинга ATP). Казахстанец одержал победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:4, 6:3.
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