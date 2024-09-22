Бублик неожиданно проиграл китайскому теннисисту в Чэнду

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, не смог выйти в полуфинал турнира в китайском Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в одиночном разряде Бублик встретился с китайцем Шаном Цзюнчэнем, занимающим 67-ю строчку рейтинга, и неожиданно проиграл ему в двух сетах — 4:6, 6:7. Отметим, что казахстанец был посеян на турнире под вторым номером. Таким образом, Александр Бублик завершил выступление на этом турнире, а Шан Цзюнчэн вышел в полуфинал, где сыграет с немцем Янником Ханфманом (95-е место).

Призовой фонд турнира в Чэнду составляет 1 269 245 долларов. Победитель соревнований заработает 178 195 долларов, а также получит 250 рейтинговых очков.