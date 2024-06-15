Бублик не смог пройти в полуфинал турнира в Германии

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира серии ATP в немецком Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

За выход в полуфинал он бился против итальянца Лоренцо Музетти.

Первый сет остался за казахстанцем - 6:4. Во втором Музетти отыгрался, выиграв 6:1.

В решающем сете при счете 1:0 в пользу итальянца Бублик отказался от продолжения борьбы.