Бублик не смог пройти в полуфинал турнира в Германии
Сегодня, 15:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
113Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира серии ATP в немецком Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
За выход в полуфинал он бился против итальянца Лоренцо Музетти.
Первый сет остался за казахстанцем - 6:4. Во втором Музетти отыгрался, выиграв 6:1.
В решающем сете при счете 1:0 в пользу итальянца Бублик отказался от продолжения борьбы.
Самое читаемое
- "Странный" приговор Самату Абишу прокомментировали в Верховном суде РК
- Угрожали, что похоронят на могиле отца: женщину жестоко изнасиловали в Туркестанской области
- Заключённый сбежал из колонии в СКО
- 20-летний казахстанец стал чемпионом мира по шахматам
- Казахстан решительно осуждает международный терроризм и религиозный экстремизм – эксперт