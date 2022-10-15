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olympic.kz Сегодня, 17:25
350
Фото: olympic.kz

Бублик не смог прорваться в полуфинал турнира серии ATP в Италии

Казахстанец проиграл американцу Джеффу Вольфу.

43-я ракетка мира Александр Бублик не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP во Флоренции (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанец проиграл американцу Джеффу Вольфу, занимающему 75-ю строчку рейтинга ATP в четвертьфинале турнира АТР 250 в итальянской Флоренции. Матч продлился три сета и завершился со счётом 6:3, 5:7, 1:6 

Другой казахстанец Денис Евсеев не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в немецком Исманинге. В четвертьфинале финала Денис уступил представителю Польши Касперу Жуку - 4:6, 6:3, 3:6.

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#теннис
Сегодня, 17:25
350
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