Бублик извинился перед сыном после турнира в ОАЭ

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, прокомментировал итоги турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

"Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале. Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну. Так что извини. Может быть, в следующий раз", — сказал Бублик на церемонии награждения.