Бублик извинился перед сыном после турнира в ОАЭ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, прокомментировал итоги турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
"Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале. Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну. Так что извини. Может быть, в следующий раз", — сказал Бублик на церемонии награждения.
Напомним, в финальном матче Дубая Бублик уступил французу Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6. В рейтинге ATP Уго Умбер поднимется на 14-ю строчку и обновит свою лучшую позицию. Александр Бублик, в свою очередь, впервые в карьере войдёт в топ-20 лучших теннисистов мира, заняв 19-е место.
Самое читаемое