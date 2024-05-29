Бублик и Путинцева стартовали с победы на "Ролан Гаррос"

17-я ракетка мира Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса. В матче первого раунда казахстанец оказался сильнее француза Грегуара Баррера (112 АТР) - 6:4, 7:5, 6:3.



В следующем круге Александр сыграет с Ян-Леннардом Штруффом из Германии (41-я ракетка мира).

39-я ракетка мира Юлия Путинцева со счётом 6:1, 6:2 разгромила американку Слоан Стивенс, занимающую 35-ю позицию рейтинга WTA. Во втором круге казахстанка померится силами с британкой Кэти Бултер либо с испанкой Паулой Бадосой.



