Бублик и Путинцева стартовали с победы на "Ролан Гаррос"
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
42Фото: ktf.kz
17-я ракетка мира Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса. В матче первого раунда казахстанец оказался сильнее француза Грегуара Баррера (112 АТР) - 6:4, 7:5, 6:3.
В следующем круге Александр сыграет с Ян-Леннардом Штруффом из Германии (41-я ракетка мира).
39-я ракетка мира Юлия Путинцева со счётом 6:1, 6:2 разгромила американку Слоан Стивенс, занимающую 35-ю позицию рейтинга WTA. Во втором круге казахстанка померится силами с британкой Кэти Бултер либо с испанкой Паулой Бадосой.
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