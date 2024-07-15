  • 15 Июля, 23:26
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Бруцеллёз выявили у скота в Шымкенте: в городе вводят ограничения

Сегодня, 22:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: pxhere.com

Ограничительные мероприятия вводят в Шымкенте из-за выявленного у домашнего скота бруцеллёза. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Ограничения будут действовать вдоль улиц Курасбека и Бабыра. В домах на этих улицах заболевание выявлено у крупного и мелкого рогатого скота.

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