Бруцеллёз выявили у скота в Шымкенте: в городе вводят ограничения
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
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Ограничительные мероприятия вводят в Шымкенте из-за выявленного у домашнего скота бруцеллёза. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
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Ограничения будут действовать вдоль улиц Курасбека и Бабыра. В домах на этих улицах заболевание выявлено у крупного и мелкого рогатого скота.