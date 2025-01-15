Бруцеллёз выявили у 95 голов скота в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Зоонозную инфекцию обнаружили у крупного рогатого скота в одном из хозяйств села Новосёловка Аулиекольского района. Животных незамедлительно отправили на убой. Остальные коровы находятся под наблюдением. Вывоз и прогон животных запрещён.

По словам руководителя областного управления ветеринарии Толегена Иманбаева, осенью прошлого года в Костанайском районе произошли три вспышки бруцеллёза, причем две – в Аулиекольском районе.