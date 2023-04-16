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sports.kz Сегодня, 09:17
89
Сегодня, 09:17
89
Фото: sports.kz

Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем

Казахстанский боксёр Абильхан Аманкул провёл свой третий бой на профессиональном ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Аманкул вышел на ринг в рамках вечера бокса в Помоне, (штат Калифорния, США). 

Соперником Абильхана стал мексиканец Даниэль Эчеверриа. Поединок во втором среднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю дистанцию. 

Аманкул отпраздновал победу быстрым брутальным нокаутом уже во второй трехминутке. Кроме того, до завершения поединка Эчеверриа дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, казахстанец одержал третью победу в профи, а Эчеверриа потерпел 12-е поражение в карьере. 

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

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Сегодня, 09:17
89
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