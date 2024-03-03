Брошенного на улице в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

В отделе опеки и попечительства Караганды сообщили, что судьба ребенка может сложиться и так, что его могут вернуть 22-летней матери, которая вместе со своим ухажёром отнесла младенца на улицу возле подъезда жилой многоэтажки и скрылась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

"Сейчас идет расследование, и проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала, или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть ребенка. Либо могут ограничить в родительских правах. Пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом", — сообщили Telegram-каналу в отделе опеки и попечительства отдела образования Караганды.

В ведомстве также отметили, что пока статус ребенка не определен, никто из желающих не сможет усыновить малыша.

Сейчас ребенок находится в детской больнице на обследовании. Параллельно расследуется уголовное дело в отношении 22-летней женщины и 29-летнего мужчины по статье "оставление ребенка в опасности".

Издание уточняет, что отец малыша женат, имеет свою семью и детей. Мать ребёнка – любовница мужчины. Младенцу, когда его нашли на улице, было две недели от рождения.

Напомним, прохожий мужчина 24 февраля в 10 часов вечера увидел лежавшего на ледяной земле ребёнка в одеяльце возле подъезда многоэтажки в Караганде. Полиция 28 февраля сообщила о задержании 22-летней матери младенца и 29-летнего отца младенца.