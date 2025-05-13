В Шымкенте волонтеры организации Lider.kz опубликовали видео, вызвавшее волну негодования в социальных сетях. На кадрах — пожилая женщина, сидящая в антисанитарных условиях среди тараканов. Как выяснилось, это Мария Понамарева, труженица тыла времён Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам волонтеров, женщина жила в старом общежитии по улице Аскарова. На момент визита добровольцев она не реагировала на вопросы, её одежда и вещи были покрыты фекалиями, помещение — полностью заражено насекомыми.

"Бабушку ранее уже помещали в дом престарелых, но сестра забрала её обратно и, судя по всему, абсолютно не следит за ней. Деньги и награды за 9 Мая получила сестра, а бабушка живёт хуже, чем животные", — говорится в публикации волонтёров.

На призывы общественников отреагировали в акимате Шымкента, заявив, что Мария Ивановна Понамарева помещена в Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подведомственный управлению занятости и соцзащиты.

По последней информации, женщина искупана, одета в чистую одежду и находится под наблюдением специалистов.

Ранее ветерана не пустили на парад в Астане.