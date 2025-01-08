Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг отказалась от гражданства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1bol.kz.

Натурализованная монгольская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Спортсменка взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата мира (2017, 2018).

На Олимпиаде-2020 Отгонцэцэг проиграла в первом круге и завершила карьеру. Позже она вернулась в Монголию.

Сейчас 32-летняя дзюдоистка тренирует спортсменов. В декабре Галбадрах Отгонцэцэг отказалась от гражданства Казахстана и подала заявку на возвращение родного гражданства.

Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от натурализации иностранных спортсменов. По его словам, легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех Казахстану.