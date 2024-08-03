Бронзовые скульптуры - символы железнодорожных профессий украсили столичный сквер

Национальная компания "Казақстан Темір жолы" ко Дню работников транспорта и в честь 120-летия казахстанской железной дороги украсила столичный "Сквер железнодорожников", расположенный у монумента "Триумфальная арка", серией скульптур, символизирующих профессии стальной магистрали.

Церемония открытия прошла с участием ветеранов отрасли и представителей руководства АО "НК "ҚТЖ". Отмечено, каждая скульптура подчеркивает, что главное в любой профессии - это люди труда. В установленной композиции представлены малые архитектурные формы проводницы, машиниста и путейца.

Автором архитектурных форм является известный скульптор, Лауреат государственной премии Мурат Мансуров.

Знаменательно, что формы выполнены из бронзы, как знака мощи железнодорожной магистрали - станового хребта экономики страны.

Справочно: "Сквер железнодорожников" в августе 2023 года ко Дню работников транспорта жителям и гостям столицы подарила Национальная компания "Казақстан Темір жолы". В сквере площадью 1 га посажено порядка 300 лиственных деревьев (клены, липы, черемуха и другие), более 3000 кустарников и цветов.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"