Казахстанец Алан Курмангалиев успешно выступил на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Tunis в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz.

Он представлял страну в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет.

"Курмангалиев завершил свое выступление с бронзовой медалью. Алан Курмангалиев обыграл на турнире Данило Фасо (Италия) 3:0, Рафаля Формелу (Польша) 3:1, Яна Мругала (Польша) 3:0, Степана Бреля (Чехия) 3:1, Тома Клоссета (Бельгия) 3:1", - отмечено в сообщении НОК РК.

Однако в полуфинале он уступил Юлиану Чириту (Румыния) 0:3, став бронзовым призером.

Напомним, ранее Казахстан подал заявку на проведение ЧМ-2027 по настольному теннису.