Бронзовая призёрка Олимпиады-2024 Назым Кызайбай вернулась в Казахстан
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
182Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Казахстанская спортсменка и бронзовая призёрка Олимпиады Назым Кызайбай вернулась на родину, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство туризма и спорта поделилось видео встречи спортсменки в аэропорту Алматы.
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Назым Кызайбай завоевала для Казахстана бронзовую медаль Олимпиады в Париже по боксу, дойдя до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.
Видео: МТС РК
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