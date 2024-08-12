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Бронзовая призёрка Олимпиады-2024 Назым Кызайбай вернулась в Казахстан

Сегодня, 07:55
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НОК РК / Турар Казангапов Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
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Фото: НОК РК / Турар Казангапов

Казахстанская спортсменка и бронзовая призёрка Олимпиады Назым Кызайбай вернулась на родину, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство туризма и спорта поделилось видео встречи спортсменки в аэропорту Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Home of Qazaqstan Sports (@qaz_team_official)

Назым Кызайбай завоевала для Казахстана бронзовую медаль Олимпиады в Париже по боксу, дойдя до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.

Видео: МТС РК

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