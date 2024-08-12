Бронзовая призёрка Олимпиады-2024 Назым Кызайбай вернулась в Казахстан

Казахстанская спортсменка и бронзовая призёрка Олимпиады Назым Кызайбай вернулась на родину, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство туризма и спорта поделилось видео встречи спортсменки в аэропорту Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Home of Qazaqstan Sports (@qaz_team_official)

Назым Кызайбай завоевала для Казахстана бронзовую медаль Олимпиады в Париже по боксу, дойдя до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.