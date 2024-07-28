"Бронза" Кыргызбаева на Олимпиаде: как отреагировали родные

Большая семья Гусмана Кыргызбаева бурно отреагировала на победу казахстанского дзюдоиста, который завоевал сегодня бронзу на Олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Историческую сватку Гусмана с бразильцем Виллиану Лиме родные спортсмена смотрели за накрытыми столом.

Родные отмечают, что с дзюдо Гусман познакомился только в 17 лет, когда переехал учиться в Алматы и заявился на чемпионат города и вышел в финал. В родном селе он занимался только казах куреси и музыкой — играл на гармони.

Напомним, казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже. Эта медаль для страны на ОИ стала третьей по счёту. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" добыл дзюдоист Елдос Сметов.

Впервые на Олимпийских играх казахстанская команда по дзюдо завоевала одну золотую и одну бронзовую медали.