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"Бронза" Кыргызбаева на Олимпиаде: как отреагировали родные

Сегодня, 21:14
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Родные Кыргызбаева Сегодня, 21:14
Сегодня, 21:14
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Фото: Родные Кыргызбаева

Большая семья Гусмана Кыргызбаева бурно отреагировала на победу казахстанского дзюдоиста, который завоевал сегодня бронзу на Олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Историческую сватку Гусмана с бразильцем Виллиану Лиме родные спортсмена смотрели за накрытыми столом.

Родные отмечают, что с дзюдо Гусман познакомился только в 17 лет, когда переехал учиться в Алматы и заявился на чемпионат города и вышел в финал. В родном селе он занимался только казах куреси и музыкой — играл на гармони.

Напомним, казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже. Эта медаль для страны на ОИ стала третьей по счёту.  Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" добыл дзюдоист Елдос Сметов. 

Впервые на Олимпийских играх казахстанская команда по дзюдо завоевала одну золотую и одну бронзовую медали. 

"Казахстанские спортсмены не перестают радовать и демонстрировать свое мастерство, чемпионский характер и усиленную подготовку. Искренне рад за сборную Казахстана и поздравляю нашего дзюдоиста Кыргызбаева с почетным третьим местом! Страна гордится вами, уверен, успешное начало Олимпийских игр зададут правильный олимпийский тон другим спортсменам, которым предстоит защитить страну на мировой арене. Благодаря вашему мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана", — сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикбаев.

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