На сайте kolesa.kz появилась уникальная автомобильная находка — бронированный Mercedes 600 SEL, который ранее принадлежал Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Цена автомобиля составляет 222 млн тенге, а его пробег — всего 38 400 километров. Машина 1991 года выпуска с автоматической коробкой передач и задним приводом растаможена в Казахстане.

Автор объявления утверждает, что этот эксклюзивный Mercedes-Benz S600 SEL был специально заказан для высокопрофильных личностей и собран на заводе Mercedes в Германии. Особенность этой машины заключается в том, что её бронезащита — заводская, а не установлена сторонними компаниями. Автомобиль имеет бронекапсулу, которая защищает от обстрела из автоматов и снайперских винтовок, а также от взрывных устройств эквивалентом до 4 кг тротила под днищем.

По словам продавца, этот автомобиль представляет собой настоящий антиквариат и важную часть истории Казахстана. Упоминается, что аналогичный Mercedes S600 Guard спас жизнь президенту Грузии Эдуарду Шеварнадзе, когда его автомобиль был обстрелян из гранатометов и пулеметов, но он остался невредимым.

Автомобиль оснащен множеством особенностей для обеспечения безопасности и комфорта, включая системы пожаротушения и защиты бензобака, а также специальные покрышки, которые позволяют продолжить движение даже при простреле шин. Эти автомобили давно являются выбором для VIP-персон, ценящих высокую степень безопасности.

Торги за эту уникальную машину уже начались, и потенциальный покупатель, по словам продавца, сможет договориться о цене. Автомобиль находится в Таразе и готов к осмотру.