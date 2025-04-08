9 апреля 2025 года в Северо-Казахстанской области в селе Явленка Есильским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены масштабные антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель этих учений - отработка практических навыков и проверка готовности правоохранительных и специальных органов к быстрому реагированию в случае возможных террористических угроз. Особое внимание будет уделено пресечению чрезвычайных ситуаций, связанных с актами терроризма.

В ходе учений на маршруте город Петропавловск - село Явленка будет задействована бронированная боевая колёсная машина "АЛАН". Также будут введены временные ограничения движения на улицах Тәуелсіздік, Абишева, Кизатова, Ибраева и проспекте Гагарина.

Органы власти просят жителей и гостей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать все меры безопасности.

Ранее мы сообщали об антитеррористических учениях в Жамбылской области.