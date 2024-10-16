Бродячий скот становится серьезной угрозой безопасности на железной дороге

Более двух тысяч экстренных торможений применено локомотивными бригадами КТЖ для предотвращения наезда на скот с начала этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АО "НК "ҚТЖ". Наибольшее количество зарегистрировано в Атырауском, Карагандинском и Мангыстауском регионах.

"Оставленные вблизи железной дороги без присмотра домашние животные создают угрозу безопасности движения поездов и пассажиров, приводят к сходу вагонов поезда с рельс, травмированию локомотивных бригад, повреждению локомотивов и путей, а также к задержке поездов и срыву графика движения", - сообщила пресс-служба компании.

По информации КТЖ, свыше 50 тысяч человек получили выписку из Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей.