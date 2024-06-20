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Бродячие собаки покусали более 600 человек в Мангистау

Сегодня, 16:26
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
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Фото: открытые источники

С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 603 случая обращения жителей за медицинской помощью по поводу укусов собак. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бердибек Саралтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Бердибек Саралтаев рассказал, что в случае укуса бродячей собаки возникает опасность заражения бешенством. Это наиболее опасный вирус, поражающий центральную нервную систему и приводящий к летальному исходу.

“Первоначальные симптомы бешенства включают неспецифические проявления в виде повышения температуры тела, болей и необычного или необъяснимого ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте раны. По мере проникновения вируса в центральную нервную систему развивается прогрессирующее смертельное воспаление головного и спинного мозга. В настоящее время нет специального лечения бешенства, при наличии клинических признаков спасти жизнь больного невозможно, в 100 процентах болезнь заканчивается трагически”, - сказал Бердибек Саралтаев.

Как сообщил Асхат Шайхиев, руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства, с начала текущего года в ветеринарную службу поступило 3 765 заявлений, пострадавшие от укусов бродячих собак зарегистрированы в Актау и Мунайлинском районе. 

"На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 1 728  бездомных животных. Специалистами проводится разъяснительная работа по постановке на учет домашних животных. Ведется работа по отлову бродячих домашних животных, представляющих реальную угрозу. Отловленные собаки уничтожаются в соответствии с ветеринарными требованиями, - сказал Асхат Шайхиев.

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