Бродячие собаки покусали более 600 человек в Мангистау

С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 603 случая обращения жителей за медицинской помощью по поводу укусов собак. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бердибек Саралтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Бердибек Саралтаев рассказал, что в случае укуса бродячей собаки возникает опасность заражения бешенством. Это наиболее опасный вирус, поражающий центральную нервную систему и приводящий к летальному исходу.

“Первоначальные симптомы бешенства включают неспецифические проявления в виде повышения температуры тела, болей и необычного или необъяснимого ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте раны. По мере проникновения вируса в центральную нервную систему развивается прогрессирующее смертельное воспаление головного и спинного мозга. В настоящее время нет специального лечения бешенства, при наличии клинических признаков спасти жизнь больного невозможно, в 100 процентах болезнь заканчивается трагически”, - сказал Бердибек Саралтаев.

Как сообщил Асхат Шайхиев, руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства, с начала текущего года в ветеринарную службу поступило 3 765 заявлений, пострадавшие от укусов бродячих собак зарегистрированы в Актау и Мунайлинском районе.