Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище
Жуткий инцидент произошел на кладбище в Дагестане.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
222Фото: Unsplash
Информацию о нападении стаи собак на женщину подтвердили в следственном комитете региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.