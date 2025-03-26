  • 26 Марта, 17:14
  • BAIGENEWS

Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище

Жуткий инцидент произошел на кладбище в Дагестане.

Сегодня, 15:54
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: Unsplash

Информацию о нападении стаи собак на женщину подтвердили в следственном комитете региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

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