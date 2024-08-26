Бродившему голым по дороге мужчине избрали наказание в Костанайской области
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
99Фото: baigenews.kz
42-летнего жителя Тобыла привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, передаёт BaigeNews.kz.
"24 августа С. находился в обнажённом виде на проезжей части дороги сообщением город Тобыл – село Мичуринское Костанайского района, выразив неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, чем совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 434 КоАП", - сообщили в суде.
Мужчина вину признал, раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему взыскание в виде штрафа в 51 600 тенге. Постановление ещё не вступило в законную силу.
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