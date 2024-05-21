БРК профинансирует проекты АПК на сумму 1,2 трлн тенге

АО "Банк Развития Казахстана" готов профинансировать реализацию инвестиционных проектов в агрокомплексе на общую сумму 1 трлн 220 млрд тенге. Об этом премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе рабочего совещания доложил председатель правления БРК Марат Елибаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Марат Елибаев доложил о готовности БРК в сотрудничестве с банками второго уровня и другими финансовыми институтами обеспечить финансирование реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 1 трлн 220 млрд тенге.

"В настоящее время Банк приступил к рассмотрению новых проектов отечественных инвесторов.



Глава правительства Олжас Бектенов поручил руководству Банка в приоритетном порядке рассматривать инвестиционные проекты, нацеленные на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение и увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции", - говорится в сообщении.