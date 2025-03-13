Банк развития Казахстана (БРК) и Европейский инвестиционный банк (EIB Global) подписали контракт на 200 миллионов евро для развития инфраструктуры и зелёной энергетики в Казахстане. Средства будут направлены на улучшение транспортной сети, реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии и борьбы с изменением климата, передаёт BaigeNews.kz.

"Рамочный кредит EIB направлен на развитие двух важных секторов экономики Казахстана, способствуя переходу страны к более диверсифицированной и устойчивой экономической модели. Это даст возможность инвестировать в транспортную инфраструктуру и обеспечит более быстрое и надёжное сообщение между Европой и Центральной Азией. Кроме того, заём поможет Казахстану диверсифицировать энергетику и снизить последствия климатических изменений за счёт развития возобновляемых источников энергии, сокращения зависимости от ископаемого топлива и уменьшения выбросов парниковых газов", – заявил вице-президент EIB в Казахстане Кириакос Какурис.

Финансирование по восстановлению дорог в регионах повысит пропускную способность автомагистралей и укрепит позиции Казахстана как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также будет способствовать привлечению инвестиций, развитию промышленности и созданию новых рабочих мест. Реализацию программы восстановления дорог за счёт инвестиций ведёт национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Казахстана "КазАвтоЖол" совместно с БРК.

Средства в энергетическом секторе будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, которые помогут сократить выбросы CO2 и будут способствовать переходу на более экологичные и экономически эффективные решения.