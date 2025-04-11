  • 11 Апреля, 05:43
  • BAIGENEWS

БРК кредитовал отдельных заёмщиков по заниженным ставкам – итоги госаудита

Как следствие, предприниматели имели неравные условия для доступа к мерам господдержки.

Сегодня, 05:20
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:20
Сегодня, 05:20
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) отдельным заёмщикам выдавал кредиты по ставкам ниже предельных значений, утверждённых в отраслевой концепции развития, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает Высшая аудиторская палата (ВАП), это выявлено в ходе аудита госполитики в сфере стимулирования субъектов промышленно-инновационной деятельности.

"По мнению аудиторов, это создавало неравные условия для доступа к мерам господдержки. В этой связи ВАП рекомендовала установить фиксированную процентную ставку, исключающую возможность её снижения на основании внутренних оценок БРК", – указывается в сообщении ВАП. 

После госаудита БРК установил единую фиксированную ставку вознаграждения в 7% годовых для всех конечных заёмщиков по программам финансирования оборотного капитала проектов обрабатывающей промышленности и поддержки экспортёров. 

Также госаудит показал, что БРК привлекал бюджетные средства под ставку 0,15% и за счёт них кредитовал заёмщиков под 9-11%. Это, как отмечает ВАП, "приводило к избыточной финансовой выгоде банка и недостаточной доходности для государства". 

"В этой связи Высшая аудиторская палата рекомендовала пересмотреть процентные ставки по договорам бюджетного кредитования. Протокольным поручением премьер-министра РК от 15 февраля 2025 года были одобрены подходы по повышению ставки бюджетного кредитования до 1% с 2025 года", – указывается в сообщении. 

ВАП отмечает, что на её контроле остаётся исполнение других поручений и рекомендаций по итогам госаудита.

Сообщалось, что экс-заместитель председателя БРК Амангельды Исенов назначен членом Высшей аудиторской палаты.

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