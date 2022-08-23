Лента новостей
- Видео танцующей в главной мечети Нур-Султана девушки прокомментировал Департамент полиции 06:10 368
- Разъярённый бык ворвался в израильский банк 04:44 199
- Британцы требуют с Sony PlayStation пять миллиардов фунтов стерлингов 03:31 194
- Таиланд разрешит казахстанцам продлевать срок пребывания в стране 02:18 233
- В Казахстане синтетические наркотики вытеснили традиционные – МВД 01:24 422
- Третий день горит город-курорт Боржоми в Грузии 00:30 509
- Рейсы FlyArystan в Кутаиси перенаправят из-за ремонта аэропорта 22.08.2022 293
- Токаев произвёл кадровые назначения в Совете Безопасности 22.08.2022 404
- В Казахстане разработают новую концепцию молодёжной политики 22.08.2022 495
- На школьное питание в Алматы выделили 5,3 миллиарда тенге 22.08.2022 369
- Военнослужащий Нацгвардии погиб от самострела в Алматы 22.08.2022 512
- КНБ накрыл транснациональную группировку, незаконно добывающую полезные ископаемые 22.08.2022 671
- В Правительстве для граждан прокомментировали работу ОПГ "помогаек" в Актобе 22.08.2022 419
- "Не хуже породистых": выставка домашних собак-дворняжек прошла в Павлодаре 22.08.2022 360
- Автомобиль загорелся на юго-востоке Нур-Султана 22.08.2022 439
- Как изменится стоимость обучения в вузах Казахстана 22.08.2022 626
- Съезд лидеров мировых религий в Нур-Султане укрепит отношения между странами и конфессиями - религиовед 22.08.2022 528
- Чем сегодня живет СКО, рассказали Токаеву 22.08.2022 358
- Казахстан остаётся лидером по росту цен на продукты в ЕАЭС 22.08.2022 503
- Выпуск автомобилей Hyundai Ассent и Hyundai Creta приостановлен в Казахстане 22.08.2022 538
- Токаев выразил соболезнования Президенту Кыргызстана 22.08.2022 646
- Кунсулу Закарья возглавила новый холдинг QazBioPharm 22.08.2022 652
- За два миллиона тенге пытались продать новорожденного в Алматы 22.08.2022 903
- На севере Казахстана потеплеет до +30 градусов 22.08.2022 563
- Кто накрывает дастархан за счёт бюджета? Новый выпуск "Истории одной закупки" 22.08.2022 988
- Помощь из Фонда всеобуча казахстанцы получат до 23 августа — Аймагамбетов 22.08.2022 428
- В четыре раза возросло количество ДТП с мопедами и самокатами в Алматы — полиция 22.08.2022 338
- ОПГ "помогаек" разоблачили в Актобе 22.08.2022 644
- В Нур-Султане впервые прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова. Репортаж с нашумевшего спортивного события 22.08.2022 717
- Токаеву рассказали о том, как будут развивать Алматинскую область 22.08.2022 747
- Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии дворового клуба в Нур-Султане 22.08.2022 632
- КТК снова приостановил работу 22.08.2022 1513
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции 22.08.2022 920
- Вопрос закупок вооружения обсудил Токаев на заседании Совбеза 22.08.2022 649
- "Самоубийства в большинстве случаев не связаны с воинской службой" — Минобороны об участившихся случаях суицида 22.08.2022 2266
- Автомобильный мост через Иртыш построят в Павлодаре 22.08.2022 1520
- Ружьё, похищенное в ходе январских беспорядков, изъяли в Алматы 22.08.2022 1154
- 450 тенге за литр. Цены на дизтопливо в Казахстане дифференцированы 22.08.2022 737
- 33 килограмма марихуаны нашли у пенсионера в Павлодаре 22.08.2022 421
- 968 предприятий Казахстана имеют долги по зарплате 22.08.2022 638
- Две больницы "заминировали" в Алматы. Пациентов эвакуировали 22.08.2022 617
- Доходы авиакомпаний Казахстана выросли на 27 процентов за год — статистика 22.08.2022 849
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 12620
- Аким Актау стал первым клиентом необычного салона красоты в городе 22.08.2022 591
- Почти в два раза снизилось число заболевших КВИ в Казахстане 22.08.2022 434
- "Мы боимся за свою жизнь". Жильцы аварийного общежития в Нур-Султане обратились к Кульгинову 22.08.2022 620
- Казахстан выиграл три медали на чемпионате мира по борьбе 22.08.2022 564
- На едкий запах аммиака жалуются сельчане в Мангистау 22.08.2022 567
- Разработчик Спутник V допустил появление более тяжелой мутации COVID-19 22.08.2022 2343
- Заморозки и пыльные бури ожидаются в Казахстане 22 августа 22.08.2022 1550
- 14 кыргызстанцев погибли в ДТП в Ульяновской области — посольство КР в РФ 22.08.2022 3128
- Свыше 20 человек погибли из-за наводнений в Афганистане 22.08.2022 519
- Казахстанский боец стал чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова 21.08.2022 1777
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 5313
- На три дня из-за ремонта перекроют часть улицы Сауран в Нур-Султане 21.08.2022 526
- "Спасибо за ваше усердие и трудолюбие". Самат Смаков поблагодарил организаторов и участников Super Bol 21.08.2022 557
- Более 700 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Карагандинской области 21.08.2022 587
- Крупное ДТП в России: МИД не подтвердил гибель казахстанцев 21.08.2022 960
- "У нас нужно идти до конца". О пути тех, кто посвящает спорту жизнь 21.08.2022 641
- 17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание 21.08.2022 623
- В Китае хотят создать искусственные дожди для спасения урожая от засухи 21.08.2022 589
- Цены на сжиженный газ в Актюбинской области останутся прежними до конца года 21.08.2022 521
- В Великобритании бастуют железнодорожники 21.08.2022 503
- Экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру после нокаута от казахстанца 21.08.2022 2747
- К делу казахстанки в Лаосе подключилась местная полиция — МИД РК 21.08.2022 2320
- Солдат-срочник умер в Жамбылской области 21.08.2022 8982
- Рабство в Лаосе: по заявлению казахстанки полиция завела уголовное дело 21.08.2022 1630
- Алабай напал на двух человек в Павлодаре. Полицейским пришлось стрелять 21.08.2022 2815
- Казахстанско-индийский университет могут открыть в Алматы 21.08.2022 635
- Запасы хлопка в мире сокращаются из-за жары 21.08.2022 585
- Мечеть из овечьей шерсти и кобыльего молока привлекает туристов в Актюбинской области 21.08.2022 904
- "Ты должна остаться тут на год": казахстанка заявила, что попала в рабство в Лаосе 21.08.2022 4208
- Рис, рожки и мука подорожали за неделю в Казахстане 21.08.2022 643
- Число заболевших КВИ снижается в Казахстане — МВК 21.08.2022 803
- Главный тренер ФК "Атырау" покинул пост после серии неудачных матчей 21.08.2022 544
- Подростки на мопеде попали под грузовик в Аксу 21.08.2022 864
- Дефицит риса в Казахстане не прогнозируется - Минсельхоз 21.08.2022 611
- Два "серебра" завоевали казахстанки на чемпионате мира по женской борьбе в Болгарии 21.08.2022 602
- В Алматы создан градостроительный совет 21.08.2022 764
- Заморозки сохраняются в ряде регионов Казахстана 21.08.2022 792
Британцы требуют с Sony PlayStation пять миллиардов фунтов стерлингов
Британцы подали в суд на Sony PlayStation, обвинив компанию в том, что она "ограбила" девять миллионов клиентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SkyNews.
"Коллективный иск подан защитником прав потребителей Алексом Нилом. Он обвиняет компанию в нарушении закона о конкуренции, якобы компания, злоупотребляя своим положением на рынке, навязывала несправедливые условия разработчикам и издателям игр, повышая цены для потребителей. По его словам, компания "обманывала людей", взимая комиссию в размере 30 процентов с каждой цифровой игры и внутриигровой покупки, сделанной через PlayStation Store", – сообщает издание.
В судебном иске говорится, что за последние шесть лет девять миллионов потребителей переплатили компании за свои цифровые игровые покупки на целых пять миллиардов фунтов стерлингов. Согласно иску, любой житель Великобритании, который приобрёл цифровые игры или дополнительный контент на своей консоли или через PlayStation Store с 19 августа 2016 года, включён в иск и потенциально имеет право на компенсацию.
Иск финансируется Woodsford — группой экспертов по судебным и арбитражным разбирательствам, инвестирующим в крупные коммерческие иски, поэтому истцам не придётся самим оплачивать какие-либо расходы, связанные с судебными разбирательствами.
-
Hype news
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 12620
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 5313
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 850
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4222
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1148
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 17828
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 2909
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 3724
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2131
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 7689
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3066
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 1894
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 1934
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5582
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2064
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 1715
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4155
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 1996
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9444
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 1781
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 1881
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 1786
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4204
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 1951
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2357
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3067
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4060
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 3830
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3519
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4490
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4474
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4165
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4427
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 6730
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10318
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6028
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 6864
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6422
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 9797
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5749
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6161
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8316
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 6873
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 6781
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6297
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8102
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6517
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 15934
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8512
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 7781
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8131
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8457
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 7764
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 7842
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8276
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9206
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8027
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9583
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 12664
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8018
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9516
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7702
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7508
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8115
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8326
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7429
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 8650
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7200
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8600
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15488
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7524
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8390
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8520
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19432
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9199
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 8253
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9606
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8672
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 8118
- Кот стал почётным студентом российского университета 18.06.2022 7902
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6396
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5690
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5782
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6038
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5447
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9496
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6219
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8124
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9081
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9101
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6700
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 6859
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21323
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 7782
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9206
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 6992
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8418
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 8988
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 9933
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8420
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10410
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 9822
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 10943
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11184
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27378
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11582
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12281
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12295
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 11989
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13048
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20460
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12485
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19685
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30027
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14211
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17176
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18369
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20706
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16685
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 17884
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 15938
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16141
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 15918
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31509
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17790
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16536
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20497
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20470
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20699
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 19844
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20094
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22287
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 22875
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21439
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 20982
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 21988
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21233
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20703
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22203
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21328
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21550
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23239
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24377
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 23880
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23269
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25111
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 22850
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25590
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23383
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54170
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 24895
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24050
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 24764
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23796
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23821
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 23929
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23862
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24363
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24056
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25080