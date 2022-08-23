Британцы требуют с Sony PlayStation пять миллиардов фунтов стерлингов

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Британцы подали в суд на Sony PlayStation, обвинив компанию в том, что она "ограбила" девять миллионов клиентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SkyNews.

"Коллективный иск подан защитником прав потребителей Алексом Нилом. Он обвиняет компанию в нарушении закона о конкуренции, якобы компания, злоупотребляя своим положением на рынке, навязывала несправедливые условия разработчикам и издателям игр, повышая цены для потребителей. По его словам, компания "обманывала людей", взимая комиссию в размере 30 процентов с каждой цифровой игры и внутриигровой покупки, сделанной через PlayStation Store", – сообщает издание.

В судебном иске говорится, что за последние шесть лет девять миллионов потребителей переплатили компании за свои цифровые игровые покупки на целых пять миллиардов фунтов стерлингов. Согласно иску, любой житель Великобритании, который приобрёл цифровые игры или дополнительный контент на своей консоли или через PlayStation Store с 19 августа 2016 года, включён в иск и потенциально имеет право на компенсацию.

Иск финансируется Woodsford — группой экспертов по судебным и арбитражным разбирательствам, инвестирующим в крупные коммерческие иски, поэтому истцам не придётся самим оплачивать какие-либо расходы, связанные с судебными разбирательствами.