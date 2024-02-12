Британский король впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак

Британский король Карл III впервые появился на публике после того, как Букингемский дворец объявил о том, что у монарха обнаружен рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.

Король посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, вместе со своей супругой, королевой Камиллой.

У ворот частного поместья, где находится церковь, собралось около сотни людей, но на территорию их не пустили.

Ранее Карл выразил сердечную благодарность за слова поддержки со стороны общественности в своем первом заявлении после того, как у него диагностировали этот недуг.

"Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой", — говорится в заявлении 75-летнего монарха.

Напомним, Букингемский дворец рассказал о диагнозе Карла в понедельник. Король Великобритании Карл III, у которого диагностировали рак, чувствует себя хорошо, рассказала его супруга королева Камилла.

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.