Британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом"

Твиттер-аккаунт британского телеканала Boxing on BT Sport анонсировал предстоящий поединок между чемпионом мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы по прозвищу "Казахский Стиль" (12-0, 8 КО) и британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Противостояние состоится 12 ноября в Лас-Вегасе и станет для казахстанца дебютной защитой титула.

"У самого избегаемого чемпиона мира в боксе есть претендент. Дензел Бентли будет драться за титул чемпиона мира WBO в среднем весе против чемпиона Жанибека Алимханулы в Лас-Вегасе 12 ноября", — говорится в публикации.



Напомним, что "Казахский стиль" был официально повышен до полноправного чемпиона мира WBO в средней категории после отказа бывшего обладателя титула Деметриуса Андраде от боя с ним.

🚨 BREAKING 🚨



Boxing’s most avoided world champion has a challenger 🥊



Denzel Bentley (17-1-1) will fight for the WBO world middleweight championship when he takes on the champion, Janibek Alimkhanuly (12-0) in Las Vegas on November 12 🏆



📺 LIVE on BT Sport. pic.twitter.com/jZ0JnshFLi