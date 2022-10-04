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  • Британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом"
sports.kz Сегодня, 15:26
110
Фото: sports.kz

Британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом"

Твиттер-аккаунт британского телеканала Boxing on BT Sport анонсировал предстоящий поединок между чемпионом мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы по прозвищу "Казахский Стиль" (12-0, 8 КО) и британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Противостояние состоится 12 ноября в Лас-Вегасе и станет для казахстанца дебютной защитой титула.

"У самого избегаемого чемпиона мира в боксе есть претендент. Дензел Бентли будет драться за титул чемпиона мира WBO в среднем весе против чемпиона Жанибека Алимханулы в Лас-Вегасе 12 ноября", — говорится в публикации.

Напомним, что "Казахский стиль" был официально повышен до полноправного чемпиона мира WBO в средней категории после отказа бывшего обладателя титула Деметриуса Андраде от боя с ним. 

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#бокс #рейтинг #спорт
Журналист
Сегодня, 15:26
110
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