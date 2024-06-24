Британская принцесса Анна попала в больницу с сотрясением мозга

73-летняя принцесса Анна попала в больницу с сотрясением мозга. Согласно сообщению Букингемского дворца, она получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента, произошедшего накануне в поместье Гаткомб Парк в Глостершире на юго-западе Англии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Cестру короля Чарльза III госпитализировали для наблюдения.

"Король постоянно находится в курсе событий и вместе со всей королевской семьёй передаёт принцессе самые тёплые приветствия и пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Британская газета The Sun предполагает, что принцесса Анна получила травму в результате несчастного случая с лошадьми. По предварительной информации, она была на конной прогулке в поместье — именно после неё сотрудники скорой помощи забрали её в больницу в Бристоле. В Букингемском дворце пока что официально не комментировали эту информацию.