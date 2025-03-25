Британская нефтегазовая компания "Victoria Oil & Gas" подала иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией, передаёт BaigeNews.kz.

Иск официально зарегистрирован, говорится на сайте организации.

Как пишет Energy Monitor, в апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить иск против Казахстана на сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области.

"Victoria Oil & Gas" в 2005 году приобрела у "Saga Creek Gold Ltd" 100-% долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания успела пробурить несколько скважин и потеницально оценивала геологические запасы нефти в 15 млн тонн. Однако в 2008 году контракт на недропользование был расторгнут (причины не сообщаются).

В 2008 году право на недропользование по месторождению Кемерколь было выкуплено компанией ТОО "Bakyt Tau" у "Saga Creek Gold Ltd" за 360 млн тенге.

Спустя 8 лет, в 2016 году, ТОО "Bakyt Tau" передаёт право на недропользование по месторождению Кемерколь ТОО "Ап-Нафта Оперейтинг" за 1 360 млн тенге. Последняя компвния пробурила несколько оценочных скважин.

Фактическая добыча за 2023 год составила - 14,7 тыс тонн. Фонд действующих скважин - 12 единиц. Средняя обводненность - 79%.