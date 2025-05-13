Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о реформах, призванных сократить число мигрантов в стране, число которых значительно выросло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Эти планы ещё должны быть утверждены в парламенте.

Предлагается для большинства приезжих увеличить срок проживания в Великобритании, нужный для получения ПМЖ, с пяти до 10 лет. Исключением будут являться случаи, когда мигранты могут продемонстрировать значительный вклад в экономику страны. Пока что нет четкого определения, что это означает на практике, но, вероятно, речь идет о высоком доходе, регулярных налоговых отчислениях или работе в стратегически важных отраслях.



Целый ряд изменений будет касаться получения рабочих виз. Новые заявители должны будут иметь высшее образование, а не эквивалент A-level, который примерно соответствует среднему полному образованию с углубленной специализацией.

Еще одно изменение — увеличение зарплатных порогов для получения рабочей визы. С апреля этого года и так вступили в силу изменения в минимальных зарплатных требованиях. Если раньше кандидату на эмиграцию требовался оффер на 26 тысяч фунтов в год, то с апреля этого года цифра была увеличена до 38 700 фунтов для большинства заявителей. Теперь, вероятно, пересмотрят и эти цифры, хотя конкретики пока нет.

Планируется увеличить возможности в рамках так называемой визы "высокого потенциала" (high potential individual visa) — это относительно новая виза, которая должна привлекать в Британию умных и амбициозных выпускников ведущих мировых университетов, например, Гарварда, – даже если у них нет пока конкретных предложений о работе. Получив ее, можно жить и работать в стране без привязки к работодателю два года по окончании бакалавриата или магистратуры, а позже перейти на другую рабочую визу. Обещают, что список университетов будет увеличен в два раза. При этом для студентов, которые отучились в британских вузах, миграционные правила станут жестче. Иностранные выпускники смогут оставаться в стране 18 месяцев вместо нынешних двух лет.

Сообщается, что в 2023 году чистая миграция в Британию составила 906 тысяч человек, в то время как до Брексита и пандемии средний показатель находился на уровне 200-300 тысяч человек. В 2024 году цифра снизилась, но незначительно.

Опросы показывают, что большинство британцев считают уровень иммиграции слишком высоким.

Кир Стармер подчеркивает, что высокий уровень миграции оказывает нагрузку на систему здравоохранения, рынок недвижимости и другие сферы. Хотя мигранты вносят значительный вклад в экономику Британии, правительство планирует снизить зависимость от иностранной рабочей силы и инвестировать в обучение местных работников.

Сообщалось, что Германия ужесточила пограничный контроль и за двое суток выслала более 78% нелегальных мигрантов, задержанных на границах.