Британия не справляется с волной массовых протестов и беспорядков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Властям Британии не удается погасить протесты, спровоцированные убийством трех маленьких девочек выходцем из семьи руандийских беженцев, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.
Новым центром беспорядков стал город Плимут. В течение нескольких часов полиция пыталась предотвратить там прямое столкновение между теми, кто протестовал против разгула так называемой этнической преступности, связанной с наплывом нелегалов, и участниками митинга против расизма. В стычках с протестующими несколько стражей порядка получили ранения.
Подобные сцены можно было наблюдать также в Бирмингеме, Белфасте и Дарлингтоне.
За время с начала беспорядков арестовано уже около 400 человек. Австралия, Индонезия, Малайзия и ряд других стран предупредили своих граждан, что в Британию сейчас лучше не ездить, а тем, кто там уже находится, надо проявлять максимальную осторожность.
Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит нападений правых националистов на мечети, центры размещения беженцев и мусульманские общины и пообещал, что улицы британских городов будут под постоянным контролем целой армии полицейских.
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Привязали гирю и утопили в реке: в Павлодаре два брата осуждены за убийство
- Семья из четырех человек погибла в Акмолинской области
- Девочка погибла во время турпохода в ВКО
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть требования к вузам на соответствие мировым стандартам