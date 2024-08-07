Британия не справляется с волной массовых протестов и беспорядков

Властям Британии не удается погасить протесты, спровоцированные убийством трех маленьких девочек выходцем из семьи руандийских беженцев, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Новым центром беспорядков стал город Плимут. В течение нескольких часов полиция пыталась предотвратить там прямое столкновение между теми, кто протестовал против разгула так называемой этнической преступности, связанной с наплывом нелегалов, и участниками митинга против расизма. В стычках с протестующими несколько стражей порядка получили ранения.

Подобные сцены можно было наблюдать также в Бирмингеме, Белфасте и Дарлингтоне.

За время с начала беспорядков арестовано уже около 400 человек. Австралия, Индонезия, Малайзия и ряд других стран предупредили своих граждан, что в Британию сейчас лучше не ездить, а тем, кто там уже находится, надо проявлять максимальную осторожность.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что не потерпит нападений правых националистов на мечети, центры размещения беженцев и мусульманские общины и пообещал, что улицы британских городов будут под постоянным контролем целой армии полицейских.