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rbk.ru Вчера, 06:17
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Фото: rbk.ru

Британец хотел убить королеву Елизавету II из арбалета

В Великобритании судят мужчину, который якобы хотел убить королеву Елизавету II, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News. Неизвестный проник в Виндзорский замок с арбалетом.  

"В государственной измене обвинили 20-летнего Джасванта Сингх Чайла. В деле говорится, что он намеревался "нанести вред личности Ее Величества королевы Елизаветы II или встревожить Ее Величество". Кроме того, ему предъявили обвинения в угрозе убийства и хранении наступательного оружия", - пишет издание.

Мужчину арестовали в 2021 году. Задержание произошло в королевской резиденции, где в то время находилась королева. ABC News сообщает, что перед этим он сказал: "Я здесь, чтобы убить королеву".  В уголовном деле написано, что арестованный работал в одном из супермаркетов города Саутгемптона на юге Англии.  

"Сторона обвинения утверждает, что Чайл хотел отомстить британскому истеблишменту за его обращение с индусами и разослал видео примерно 20 знакомым, где сообщал о планах убить королеву.  Власти сообщили, чтобы сблизиться с королевской семьей, Чайл пытался поступить на службу в британскую армию и полицию Министерства обороны", - сообщило издание.

Слушание в Вестминстерском магистратском суде проходило при дистанционном присутствии Чайла, так как он находится в психиатрической больнице строгого режима Бродмура. Следующее заседание суда пройдет 14 сентября.

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#королевская семья #Лондон #покушение #убийство
Вчера, 06:17
665
Журналист

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