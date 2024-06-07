Бригады черных старателей задержали в Степногорске
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
139Фото: esquire.kz
Подразделением по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность 3 нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
“В ходе операции изъято 3 мини-цеха по переработке руды, более 8 тонн золотосодержащего концентрата и несколько десятков комплектов контрафакта и ювелирных изделий”, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 чёрных старателей, также зарегистрировано 8 уголовных дел.
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