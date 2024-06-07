Бригады черных старателей задержали в Степногорске

Подразделением по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность 3 нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

“В ходе операции изъято 3 мини-цеха по переработке руды, более 8 тонн золотосодержащего концентрата и несколько десятков комплектов контрафакта и ювелирных изделий”, - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 чёрных старателей, также зарегистрировано 8 уголовных дел.