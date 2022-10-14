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  • Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван
facebook.com/osdp.kz Сегодня, 13:40
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Фото: facebook.com/osdp.kz

Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван

Пресс-конференция Нурлана Ауесбаева, кандидата в президенты от общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия" в Астане сорвалась из-за рухнувшего потолка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Facebook-аккаунт объединения.

На ресепшене бизнес-центра, где Ауесбаев планировал озвучить промежуточные результаты предагитационной деятельности, сообщили, что в пресс-зале рухнул потолок, и помещение пришлось закрыть на ремонт.

"Прямо перед началом мероприятия нам заявили, что в бизнес-центре ведутся аварийные работы и не впустили в конференц-зал. При этом другие арендаторы вполне спокойно продолжают работать. Устранение аварии на них никак не сказалось. Партия ОСДП расценивает это как попытку оказать давление на нашего кандидата. Мы – единственная оппозиционная партия, участвующая в выборах", - написали представители ОСДП в соцсетях.

Они провели онлайн-брифинг на своих страницах в Facebook и Instagram.

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#кандидат #выборы президента #Астана #брифинг
Сегодня, 13:40
796
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