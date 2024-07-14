Бразильянка задушила "Убийцу демонов" из Казахстана в UFC

На турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59 в Денвере (США, штат Колорадо) состоялся поединок между казахстанкой Марией Агаповой и представительницей Бразилии Луаной Сантос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Для Агаповой это был первый бой после двухлетнего простоя. Ее поединок с Сантос прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Итогом противостояния стала победа спортсменки из Бразилии удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Сантос добилась восьмой победы в профессиональной карьере и третьей в UFC (теперь ее рекорд в промоушне — 3-0). Агапова потерпела пятое поражение в карьере и четвертое в UFC (2-4). Добавим, что Мария Агапова является первой казахстанкой в истории UFC.

Отметим, в 2021 году Агапова взяла себе новый рингнейм "Мадхусудан", что в переводе с древнего языка — "убийца демонов".