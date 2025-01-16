В Бразилии бывший член муниципального совета Тиангуа (штат Сеара) Франсиско Эудес Алвес Гомеш умер после нападения пчел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. От многочисленных укусов у 70-летнего мужчины случился анафилактический шок.

Гомеш ехал на тракторе на своей ферме по выращиванию авокадо и случайно задел дерево с ульем. Мужчина вышел из машины и начал отчаянно отмахиаться от пчел. Однако это его не спасло. Медики ему помочь уже не смогли.