Бразильский политик умер после нападения на него сотен пчел
У мужчины случился анафилактический шок.
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
178Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Бразилии бывший член муниципального совета Тиангуа (штат Сеара) Франсиско Эудес Алвес Гомеш умер после нападения пчел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. От многочисленных укусов у 70-летнего мужчины случился анафилактический шок.
Гомеш ехал на тракторе на своей ферме по выращиванию авокадо и случайно задел дерево с ульем. Мужчина вышел из машины и начал отчаянно отмахиаться от пчел. Однако это его не спасло. Медики ему помочь уже не смогли.
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