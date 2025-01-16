  • 16 Января, 12:06
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Бразильский политик умер после нападения на него сотен пчел

У мужчины случился анафилактический шок.

Сегодня, 10:59
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии бывший член муниципального совета Тиангуа (штат Сеара) Франсиско Эудес Алвес Гомеш умер после нападения пчел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. От многочисленных укусов у 70-летнего мужчины случился анафилактический шок. 

Гомеш ехал на тракторе на своей ферме по выращиванию авокадо и случайно задел дерево с ульем. Мужчина вышел из машины и начал отчаянно отмахиаться от пчел. Однако это его не спасло. Медики ему помочь уже не смогли.

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