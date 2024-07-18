Бразильский чемпион мира возглавил клуб из Казахстана
Сегодня, 07:42
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Сегодня, 07:42Сегодня, 07:42
63Фото: Facebook / Sergio Benatti Benatti
Главным тренером МФК "Каспий" назначен Сержиу Бенатти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Будучи игроком, Бенатти в 1989 году стал чемпионом мира по футзалу в составе сборной Бразилии. Тренерскую карьеру бразильский специалист начал в 2003 году. Его главным достижением является победа в Лиге Чемпионов в сезоне-2004/05, когда он возглавлял бельгийский "Аксьон 21".
Также Сержиу Бенатти тренировал российский "Норильский Никель", итальянскую "Марку", нидерландский "Де Хоммель", грузинский "Иберия Стар" и французский "Гарджес Джибсон" и датский "Йёрринг".
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