Бразильский чемпион мира возглавил клуб из Казахстана

Главным тренером МФК "Каспий" назначен Сержиу Бенатти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Будучи игроком, Бенатти в 1989 году стал чемпионом мира по футзалу в составе сборной Бразилии. Тренерскую карьеру бразильский специалист начал в 2003 году. Его главным достижением является победа в Лиге Чемпионов в сезоне-2004/05, когда он возглавлял бельгийский "Аксьон 21".

Также Сержиу Бенатти тренировал российский "Норильский Никель", итальянскую "Марку", нидерландский "Де Хоммель", грузинский "Иберия Стар" и французский "Гарджес Джибсон" и датский "Йёрринг".