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Бразильский чемпион мира возглавил клуб из Казахстана

Сегодня, 07:42
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Facebook / Sergio Benatti Benatti Сегодня, 07:42
Сегодня, 07:42
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Фото: Facebook / Sergio Benatti Benatti

Главным тренером МФК "Каспий" назначен Сержиу Бенатти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Будучи игроком, Бенатти в 1989 году стал чемпионом мира по футзалу в составе сборной Бразилии. Тренерскую карьеру бразильский специалист начал в 2003 году. Его главным достижением является победа в Лиге Чемпионов в сезоне-2004/05, когда он возглавлял бельгийский "Аксьон 21".

Также Сержиу Бенатти тренировал российский "Норильский Никель", итальянскую "Марку", нидерландский "Де Хоммель", грузинский "Иберия Стар" и французский "Гарджес Джибсон" и датский "Йёрринг". 

 
 
 
 
 
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Публикация от МФК "Каспий" (@mfc_caspiy)

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