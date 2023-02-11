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Бразильская теннисистка рассказала, как "сломила" Елену Рыбакину
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя поделилась мыслями о победе над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чемпионат.
"Сегодня была очень тяжёлая битва. Рыбакина очень хороший игрок, один из лучших игроков в мире… поэтому я знала, что должна держать высокий уровень тенниса в каждом гейме, особенно на её подаче. Я пыталась найти способ вернуться, сломить её, дать себе еще один шанс, и благодаря этому я теперь довольствуюсь победой. Вчера я легла спать в три часа ночи. Адреналин всё ещё играл в теле. Я ушла после физиотерапии почти в час дня… Нелегко праздновать одну победу, зная, что ты играешь сразу через несколько часов. Этим утром я лишь позанималась в спортивном зале, но, знаете, мне нравится это чувство""— цитирует Хаддад-Майю пресс-служба WTA.
Напомним, чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 из Казахстана Елена Рыбакина сыграла против бразильской теннисистки Беатрис Хаддад Майа (14-я ракетка мира) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 6:3, 3:6, 2:6. Встреча продлилась два часа и шесть минут.
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