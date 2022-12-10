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Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый тайм был почти на равных, хорваты не сидели в обороне и часто шли вперед, а вот во втором бразильцы владели преимуществом, но соперника раз за разом спасал вратарь Доминик Ливакович, благодаря которому игра перешла в дополнительное время, где Неймар (106-я минута) открыл счёт, но Бруно Петкович (117-я) успел его сравнять. В серии пенальти сильнее оказались хорваты.
Таким образом, Хорватия вышла в полуфинал и встретится там с победителем пары Нидерланды — Аргентина, игра пройдет 13 декабря.
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