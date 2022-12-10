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Instagram_ fifaworldcup Сегодня, 00:45
182
Сегодня, 00:45
182
Фото: Instagram_ fifaworldcup

Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый тайм был почти на равных, хорваты не сидели в обороне и часто шли вперед, а вот во втором бразильцы владели преимуществом, но соперника раз за разом спасал вратарь Доминик Ливакович, благодаря которому игра перешла в дополнительное время, где Неймар (106-я минута) открыл счёт, но Бруно Петкович (117-я) успел его сравнять. В серии пенальти сильнее оказались хорваты. 

Таким образом, Хорватия вышла в полуфинал и встретится там с победителем пары Нидерланды — Аргентина, игра пройдет 13 декабря. 

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#чемпионат мира #спорт #футбол
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:45
182
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