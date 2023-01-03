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bbc.com Сегодня, 08:45
197
Сегодня, 08:45
197
Фото: bbc.com

Бразилия прощается с легендой мирового футбола Пеле

Бразилия прощается с национальным кумиром, легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком.

В Бразилии, где Пеле был при жизни объявлен национальным достоянием, после его смерти объявили трёхдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" проходит церемония прощания.

Люди проходят по полю и подходят к палатке, где стоит открытый гроб с телом Пеле. У него нельзя задерживаться. Прощание, которое началось в 2 января в 10 утра, продолжится 24 часа.

После этого тело Пеле в кортеже доставят до места захоронения - вертикальному кладбищу, где сам футболист купил место 19 лет назад.

Процессия с телом Пеле проехала по улицам с эскортом автомобилей. Вдоль всего пути следования гроб провожали тысячи поклонников, ожидавших заранее на обочинах дороги.

После этого гроб вынесли на поле стадиона, где на одной стороне трибун был растянут огромный баннер с надписью "Да здравствует король!".

Гроб несли, в частности, сын Пеле Эрдиньо и знаменитый бразильский футболист Зе Роберто, некоторое время также игравший в клубе "Сантос".

Стадион украсили флагами, венками, цветами и плакатами. Очередь из поклонников, желающих проститься с кумиром, начала выстраиваться у входа на стадион за несколько часов до начала церемонии.

100-летняя мать Пеле, у которой плохо со здоровьем, тоже приехала на стадион проститься с любимым сыном. Была у гроба и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года.

Проститься с Пеле пришёл и президент ФИФА Джанни Инфантино. "Мы… хотим призвать все страны в мире назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле", - заявил он.

Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В "Сантосе" он провёл большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.

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#спорт #футбол
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:45
197
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