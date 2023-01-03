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Бразилия прощается с легендой мирового футбола Пеле
Бразилия прощается с национальным кумиром, легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком.
В Бразилии, где Пеле был при жизни объявлен национальным достоянием, после его смерти объявили трёхдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" проходит церемония прощания.
После этого тело Пеле в кортеже доставят до места захоронения - вертикальному кладбищу, где сам футболист купил место 19 лет назад.
После этого гроб вынесли на поле стадиона, где на одной стороне трибун был растянут огромный баннер с надписью "Да здравствует король!".
Гроб несли, в частности, сын Пеле Эрдиньо и знаменитый бразильский футболист Зе Роберто, некоторое время также игравший в клубе "Сантос".
Стадион украсили флагами, венками, цветами и плакатами. Очередь из поклонников, желающих проститься с кумиром, начала выстраиваться у входа на стадион за несколько часов до начала церемонии.
100-летняя мать Пеле, у которой плохо со здоровьем, тоже приехала на стадион проститься с любимым сыном. Была у гроба и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года.
Проститься с Пеле пришёл и президент ФИФА Джанни Инфантино. "Мы… хотим призвать все страны в мире назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле", - заявил он.
Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В "Сантосе" он провёл большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.
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