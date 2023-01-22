Бразилия и Аргентина решили ввести общую валюту — СМИ

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Бразилия и Аргентина в ближайшее время намерены объявить о создании общей валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Financial Times.

Об этом изданию сообщили собственные источники. Новые деньги Бразилия предлагает назвать sur (юг). Страны надеются, что новая валюта поможет стимулировать торговлю в этих государствах и снизить зависимость от доллара.

К проекту единой валюты двух крупнейших экономик Латинской Америки в дальнейшем предложат предложат присоединиться другим странам.

Глава минэкономики Аргентины Серхио Масса рассказал в интервью Financial Times, что "будет решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты".

Напомним, на данный момент главная денежная единица в Бразилии — реал, а в Аргентине — песо.

По оценкам экспертов издания, на новый валютный союз в Латинской Америке, будет приходиться около пяти процентов мирового ВВП. На крупнейший в мире валютный союз — еврозону — приходится около 14 процентов мирового ВВП в долларовом выражении. Однако, как заметил Масса, Европе для его создания потребовалось 35 лет.