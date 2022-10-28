Братья-близнецы служить будут в одной части в Казахстане

Братья-близнецы из Мангистауской области будут служить в одной воинской части. Сорок призывников из региона отправились в Актюбинский гарнизон. Церемония проводов прошла в Парке Победы в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Призывников напутствовал председатель Мангистауского областного филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" полковник запаса Нурлыбай Конакбаев.

Cреди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж "Болашак" по специальности "строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.

Служить отправились с желанием, тем более, что и в воинском строю ребята будут ощущать надежное плечо друг друга.

"Вы с детства привыкли всё делать вместе. Служите честно и добросовестно", – пожелал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.

Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.