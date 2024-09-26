Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда

Брат зверски убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды через суд взыскал с осуждённого экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева сумму материального ущерба и морального вреда, передаёт BaigeNews.kz.



Требования были мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором, согласно которому ответчик признан виновным в убийстве сестры истца.

Брат заявил о понесённых нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу Айтбека.

В иске также были заявлены расходы на оплату юридических услуг в рамках уголовного дела.

"Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, иск судом удовлетворён частично. С ответчика взысканы понесённые по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 миллионов тенге", - сообщили в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны.

Решение пока не вступило в законную силу.

Бишимбаев признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.