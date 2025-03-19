Айтбек Амангельды, брат убитой Салтанат Нукеновой, вновь подал иск против экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом стало известно из судебного кабинета, передает BaigeNews.kz.

Причины и основания иска на данный момент остаются неизвестными, что порождает множество вопросов как у общественности, так и у участников процесса. Судебное разбирательство снова привлекло внимание общественности, поскольку оно вызывает интерес и вызывает множество слухов.

Сам Айтбек Амангельды не комментирует поданный иск, что только усиливает интригу вокруг дела.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

В ее убийстве обвинили супруга, бывшего чиновника, Куандыка Бишимбаева.

Позже суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В сентябре 2024 года брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды через суд взыскал с осуждённого экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева сумму материального ущерба и морального вреда.