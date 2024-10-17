Браконьеры убили сибирскую косулю в Жетысу

В 2024 году на территории Ескельдинского района был зафиксирован случай незаконной охоты на диких животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Водитель автомобиля марки "Tank", вместе со своим товарищем, нарушил закон, убив Сибирскую косулю, занесенную в Красную книгу. Злоумышленниками оказались 38 и 43 летние жители Алматинской области.



В ходе операции сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие — двуствольное ружье "Иж-27" и карабин "Вепрь-308", а также 32 патрона. Оба подозреваемых были задержаны, и в отношении них начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Предварительная сумма ущерба составляет почти полтора миллиона тенге.