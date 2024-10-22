Браконьеры убили 29 сайгаков в Туркестанской области

Инспекторы ГБР "РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Туркестанской области задержали четверых жителей Жамбылской и Алматинской областей. В их числе был полицейский из Жанатаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира минэкологии РК.

"Внутри внедорожника браконьеров были обнаружены 16 туш сайгаков, отдельно 13 голов сайгаков с рогами, два гладкоствольных ружья 12 калибра (одно со следами уничтожения идентификационного номера), 59 патронов и четыре прожектора ("фары")", ― рассказали в комитете.

Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Алматы у гражданина Китая изъяли тысячи рогов сайгаков.