Браконьеры осуждены за охоту на косулю в Павлодарской области

В Павлодарской области состоялся суд по уголовному делу о незаконной охоте на косулю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Судом было установлено, что в феврале 2024 года К. и С., отправились в пойму реки Иртыш в Актогайском районе – природоохранную территорию, где охота запрещена. С собой они взяли незарегистрированное оружие. Один из подсудимых стал гнать косулю в сторону подельника, который застрелил 3-летнее животное.

"Преступными действиями подсудимых причинен значительный ущерб государству в более 2,7 миллиона тенге", - сообщили в Верховном суде.

Подсудимые были признаны виновными. К., ранее отбывавший лишение свободы, приговорен к 4 годам лишения свободы, С. – к 3 годам лишения свободы. Осужденные лишены права заниматься охотой на 7 лет.