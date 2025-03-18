В Казахстане продолжает уменьшаться численность редких животных, несмотря на усиленные меры по борьбе с браконьерством и охране природы. Каспийские тюлени, снежные барсы, розовые фламинго и другие уникальные виды находятся под угрозой. Чтобы защитить биоразнообразие страны, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международный фонд охраны биологического разнообразия и лично возглавить его. Как эта инициатива поможет сохранить редких животных, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Редкие виды под угрозой

В Красную книгу Казахстана сегодня внесены 227 видов животных, среди которых не только широко известные лошадь Пржевальского, кулан и алтайский улар, но и малоизвестные – семиреченская лягушкозуб и серый варан.

Несмотря на то, что в СМИ часто используют термин "вымирающие виды", в Казахстане пока нет животных, находящихся на грани полного исчезновения. Однако многие редкие и уязвимые виды продолжают сокращаться в численности. Это касается не только крупных млекопитающих, но и птиц, рептилий и даже амфибий.

Численность некоторых видов сокращается в результате развития хозяйственной деятельности. Так, степные орлы и другие редкие хищные птицы массово гибнут на линиях электропередач: садясь на опоры, птицы задевают токонесущие провода и получают смертельный удар током.

"Это очень известная сейчас в Казахстане проблема, о ней много говорилось в СМИ, на круглых столах. В 2021 году нам удалось в Экологический кодекс вынести отдельную статью, посвященную этой проблеме. И на сегодняшний день не все, но некоторые компании, у которых есть свои линии электропередач, начали разрабатывать программы по оснащению этих линий специальными птицезащитными устройствами. Работа ведется, но, тем не менее, в Казахстане еще тысячи километров таких птицеопасных линий электропередач. Работы в этом плане впереди еще очень много и электросетевые компании должны в срочном порядке принимать меры", – рассказывает исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Еще один вид, который сегодня страдает от целого ряда негативных факторов, - семиреченская лягушкозуб.

Этот эндемичный вид обитает в горных регионах Казахстана, в высокогорных реках Семиречья, на границе с Китаем.

"Она обитает в горных мелких реках, и ее существование зависит от стабильного состояния горных рек. Однако из-за активного таяния ледников меняется геохимический состав воды, а увеличение численности домашнего скота в регионе приводит к загрязнению рек", – объясняет Вера Воронова.

Вторая угроза для лягушкозуба – инвазивный хищник, американская норка. Этот вид был завезен в Казахстан для пушного промысла, но после закрытия зверохозяйств норки начали расселяться по стране. Они охотятся на мелкую рыбу, амфибий и даже молодых лягушкозубов, что приводит к резкому сокращению их популяции.

Проблема исчезновения редких видов из-за человеческой деятельности актуальна и для других животных.

К примеру, каспийский тюлень – единственный морской млекопитающий Каспийского моря. Его численность за последние 100 лет сократилась в 10 раз из-за загрязнения воды, изменения экосистемы и незаконного вылова.

Балобан – крупный сокол, который массово отлавливается и незаконно продается за границу.

"Его нелегально вывозят для продажи в арабские страны. Там сокола используют для охоты. У нас нет достоверной информации о численности балобанов в Казахстане. По экспертным оценкам, его численность сократилась значительно за последние годы", – говорит руководитель АСБК.

Численность редкого степного кулика – кречетки – снижается из-за интенсивного развития сельского хозяйства.

Среднеазиатская черепаха – один из видов, численность которого в Казахстане стремительно сокращается. Этот вид обитает в пустынных и полупустынных зонах страны, но сталкивается сразу с несколькими серьезными угрозами.

Одной из главных проблем является гибель черепах в сельскохозяйственных траншеях.

"Сельхозпроизводители роют рвы глубиной до двух метров вокруг полей, чтобы защитить посевы от домашнего скота. Но в эти траншеи массово попадают черепахи, рептилии и просто умирают там. Эта проблема не решается уже пять лет", – говорит Вера Воронова.

Еще одна серьезная угроза – незаконная торговля черепахами. Этих животных изымают нелегально из дикой природы для торговли в зоомагазинах. Общество должно быть хорошо осведомлено, что не каждая черепаха на витрине магазина попала туда легальным путем.

Помимо факторов человеческой деятельности, на сокращение численности редких животных влияют и естественные процессы. Например, изменение климата. Эти процессы также требуют мониторинга и понимания, что происходит и что с этим делать.

Одним из немногих примеров успешного восстановления популяции стала ситуация с сайгаками. Их численность выросла с нескольких десятков тысяч в начале 2000-х до 2,6 млн особей в 2024 году. Однако это привело к новым проблемам: сайгаки наносят ущерб посевам и пастбищам, конкурируют с домашним скотом за корм и воду.

фото Альберта Салемгареева

Помимо сайгаков в Министерстве экологии отмечают ежегодное увеличение численности других редких копытных животных.

Так, тугайного оленя в 2005 году было 350 особей, джейрана – 12 500, кулана – 1 112, архара – 8 835. В 2022 году тугайный олень составил 1 052 особей (увеличилось на 300%), джейран – 15 089 (20,7%), кулан – 4 413 (396,8%), архар – 19 730 (223,3%).

В стране принят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежного барса. На основных участках их обитания созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га. В настоящее время около 70% мест обитания снежного барса защищено особо охраняемыми территориями.

Активно применяются современные методы учета и мониторинга, фотоловушки и спутниковая телеметрия. 11 барсов были помечены специальным спутниковым ошейником. В результате принятых мер по защите и мониторингу снежных барсов, их количество увеличилось вдвое с минимального уровня 90-х годов до 180 особей.

Еще один амбициозный проект в сфере восстановления биоразнообразия – возвращение лошадей Пржевальского в дикую природу.

фото Альберта Салемгареева

Лошадь Пржевальского – единственный сохранившийся вид диких лошадей в мире. В прошлом они встречались и в Казахстане, но были полностью истреблены: одних забивали на мясо, другие теряли свою чистую популяцию из-за скрещивания с домашними лошадьми.

Теперь Казахстан в лице Министерства экологии и природных ресурсов вместе с Пражским зоопарком, АСБК и международными партнерами запустил программу их реинтродукции в 2024 году.

"Проект рассчитан на пять лет. В июне прошлого года первые семь лошадей прибыли в Казахстан. Они сейчас находятся на временной адаптации в больших загонах на юге Костанайской области, в государственном природном резервате "Алтын дала". В этом году мы ожидаем новую группу – еще восемь лошадей. В общей сложности планируется привезти до 45 особей", – пояснила исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Такое количество особей достаточно, чтобы в будущем животные могли размножаться и сформировать естественную, устойчивую популяцию.

С 2017 года ведется также проект по перевозке куланов из национального парка "Алтын Эмель" в природный резерват "Алтын Дала".

В 2024 году в Казахстане началась программа восстановления популяции туранского тигра. Амурских тигров из Нидерландов доставили в резерват "Иле-Балхаш". По мнению ученых, амурский и туранский тигры очень похожи между собой и практически являются одним видом. Проект был реализован в рамках многолетнего сотрудничества Казахстана с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Нидерландский центр передал тигров бесплатно.

В феврале было зарегистрировано первое спаривание туранских тигров Богдана и Кумы. Как отметили в Минэкологии, это свидетельствует об успешной адаптации хищников к новой среде и комфортных условиях, созданных казахстанскими специалистами. Теперь есть надежда, что в ближайшем будущем в Казахстане появится потомство, которое станет основой для восстановления популяции туранского тигра.

Подобные проекты не просто помогают восстановить редкие виды, но и играют важную роль в сохранении экосистем Казахстана. Например, куланы и лошади Пржевальского выполняют важную функцию в степях – они распространяют семена растений, создают устойчивую пастбищную нагрузку и поддерживают природное равновесие.

Однако эксперты подчеркивают: даже успешное возвращение животных в природу – это только часть работы. Важно не только привезти животных, но и создать для них безопасные условия, защитив их от браконьерства, недостатка корма и воды, и других негативных факторов, происходящих из-за изменений климата.

Проекты со снежным барсом, лошадью Пржевальского и туранским тигром показывают, что при правильном подходе можно восстановить даже те виды, которые долгие годы считались утраченными для страны.

Системные проблемы экозащиты

Основные трудности в сохранении биоразнообразия связаны с нехваткой статистических данных о численности животных и недостатком специалистов. Казахстан обладает огромными территориями, а ресурсы для постоянного мониторинга фауны ограничены.

"Одна из главных проблем – отсутствие информации о многих видах. Мы ведем учет степного орла, сайгаков, куланов, редких видов гусей, но данных по многим видам не хватает для принятия решений и планирования природоохранных мероприятий", - поясняет глава АСБК Вера Воронова.

По словам временно исполняющей обязанности генерального директора Института зоологии Марины Чириковой, непрерывность исследований остается одной из главных проблем в сфере сохранения биологического разнообразия.

"Финансирование чаще всего выделяется точечно – либо на конкретный регион, либо на отдельную проблему. Однако мониторинг редких и исчезающих видов требует систематического подхода", – отмечает она.

В настоящее время государственная программа охватывает только некоторые виды – например, копытных и дрофу-красотку. Но целый ряд других животных остаются вне научного поля зрения. Например, центральноазиатская лягушка была подробно изучена лишь в 2002 году, а полноценные учетные работы удалось повторить только через 20 лет.

фото Абдуазиза Мадьярова

Некоторые виды ученые курируют самостоятельно, организуя экспедиции за счет грантов зарубежных фондов или собственных инициативных поездок. Однако такая система не позволяет обеспечить стабильное и долгосрочное изучение редких животных.

В связи с этим в рамках новой Концепции по биологическому разнообразию на 2025-2030 годы Институт зоологии предложил расширить государственную программу мониторинга, включив в нее большее количество исчезающих видов.

Кадровый кризис в сфере охраны природы

Острая нехватка специалистов в природоохранной сфере остается одной из ключевых проблем Казахстана. Это касается не только общественных организаций, но и государственных заповедников, резерватов и национальных парков.

Молодежь предпочитает оставаться в городах, а работа в удаленных природных территориях не пользуется популярностью.

"Два года назад зарплаты в этой сфере значительно повысили, и ситуация немного улучшилась. Однако надо продолжать работать в направлении повышения квалификации специалистов и увеличения финансовых стимулов. Мы в АСБК ведем сотрудничество с девятью университетами страны, привлекаем наиболее заинтересованных студентов на практику и обучающие мероприятия", – объясняет Вера Воронова.

Что делается для охраны животных?

Для защиты редких видов государство увеличивает финансирование нацпарков, имеются смелые планы по созданию новых и расширению имеющихся охраняемых территорий.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия с 2009 года использует спутниковый мониторинг за сайгаками.

"Мы отлавливаем сайгаков и помечаем специальными ошейниками с передатчиками. Данные о миграции помогают не только в охране животных, но и в планировании линейной инфраструктуры – например, планировании дорог так, чтобы они не препятствовали миграции", – рассказывает Воронова.

Кроме того, налажено сотрудничество с таможенной и пограничной службами в направлении противодействия с незаконным вывозом рогов сайгаков. Для этого обучаются поисковые собаки, проводятся тренинги.

фото Алены Кошкиной

Как отмечает Марина Чирикова, для эффективного контроля над состоянием редких и исчезающих видов необходима постоянно обновляемая база данных, которая позволит быстро анализировать основные характеристики популяций и оперативно реагировать на их изменения.

"Наша цель – не просто фиксировать изменения численности видов, а использовать эти данные для разработки и внедрения эффективных мер по сохранению или восстановлению тех, кто в этом нуждается", – подчеркивает она.

Сейчас Институт зоологии ведет работу по применению международных стандартов оценки состояния животных. В частности, используется система Международного союза охраны природы, которая позволяет объективно определять статус вида на территории Казахстана. В Министерство экологии и природных ресурсов уже поданы предложения по созданию целевой программы мониторинга, основанной на этих данных.

Кроме того, Институт активно занимается инвентаризацией и кадастровым учетом животного мира. Исследования охватывают все группы животных – от зоопланктона и паразитических организмов до крупных хищников.

С 2021 года ученые проводят исследования на территориях Северного Тянь-Шаня, Балхаш-Алакольского бассейна, Западного Тянь-Шаня.

В планах – постепенно охватить всю территорию республики, что позволит создать полноценную научную основу для принятия решений в сфере охраны биоразнообразия.

Нужен реабилитационный центр

Эксперты говорят об острой необходимости в создании полноценного государственного реабилитационного центра для диких животных. Сейчас существуют отдельные частные инициативы, но этого недостаточно, чтобы охватить все проблемные случаи.

Как отмечает Вера Воронова, полумертвых черепах, найденных в траншеях, некуда поместить для лечения и восстановления. Подобный центр нужен и для других животных, которые по разным причинам нуждаются в помощи.

"Сейчас в Казахстане действует реабилитационный центр для каспийского тюленя в Актау. Есть центр хищных птиц "Сункар", который частично выполняет эту функцию для изъятых соколов на границе при попытках незаконного вывоза. Но это лишь точечные примеры", – объясняет Воронова.

Полноценный государственный реабилитационный центр мог бы системно заниматься лечением, восстановлением и возвращением в дикую природу различных видов. Это помогло бы не только решать проблему с пострадавшими животными, но и снизить нагрузку на зоопарки и частные приюты, куда зачастую попадают незаконно вывезенные или больные особи.

Международный фонд: новая надежда?

Президент Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултае предложил создать Международный фонд биологического разнообразия и лично возглавить его. Пока ничего не известно о целях и задачах фонда.

Однако понятно, что создание Международного фонда, предложенного главой государства, должно дать новый импульс в борьбе за сохранение биоразнообразия страны.

Эксперты отмечают, что важно правильно определить приоритеты и механизмы работы фонда.

"Главная функция любого фонда – это аккумулирование финансовых ресурсов и их дальнейшее распределение между общественными организациями, которые непосредственно занимаются реализацией природоохранных проектов. Такой фонд мог бы позволить нам и другим инициативам получать финансирование для конкретных действий", – отмечает Вера Воронова.

Одним из ключевых преимуществ фонда могло бы стать развитие внутренней культуры благотворительности и вовлечение казахстанского бизнеса в финансирование экологических программ. В стране есть крупные компании, предприниматели и даже потенциальные филантропы, которые могли бы поддерживать проекты по сохранению природы.

При этом эксперты подчеркивают: важно грамотно определить приоритетные направления работы фонда. Например, снежный барс, который часто оказывается в центре внимания, уже получает значительное финансирование, и его популяция остается относительно стабильной. Вместо этого фонд мог бы сосредоточиться на более уязвимых видах, для которых пока нет достаточных ресурсов.

"Есть такие виды, которые имеют реальные проблемы, но при этом недооценены с точки зрения финансирования. Например, степной орел, балобан или среднеазиатская черепаха. Эти виды тоже нуждаются в защите, но пока остаются в тени более "знаковых" животных", – отмечает Воронова.

Если фонд действительно сможет эффективно мобилизовать ресурсы и направить их на поддержку наиболее уязвимых видов, это станет значительным шагом в сохранении биоразнообразия Казахстана. Однако для этого потребуется не только финансирование, но и четкий механизм распределения средств, прозрачность работы и привлечение к процессу профессиональных экологов.