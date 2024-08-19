Браконьеров задержали в области Улытау

Браконьеров, отстреливавших сайгаков, задержали инспекторы “Охотзоопрома" совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

Нарушителей обнаружили на границе с Туркестанской областью.

Задержано четыре человека на двух мотоциклах марки "Урал". У них изъяли 15 туш сайгаков, спиленные рога, две единицы гладкоствольного оружия.

Нарушителей доставили в департамент полиции региона.