  • 19 Августа, 22:34
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Браконьеров задержали в области Улытау

Сегодня, 18:02
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
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Фото: Минэкологии РК

Браконьеров, отстреливавших сайгаков, задержали инспекторы “Охотзоопрома" совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

Нарушителей обнаружили на границе с Туркестанской областью.

Задержано четыре человека на двух мотоциклах марки "Урал". У них изъяли 15 туш сайгаков, спиленные рога, две единицы гладкоствольного оружия.

Нарушителей доставили в департамент полиции региона.

 

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