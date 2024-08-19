Браконьеров задержали в области Улытау
Сегодня, 18:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
223Фото: Минэкологии РК
Браконьеров, отстреливавших сайгаков, задержали инспекторы “Охотзоопрома" совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
Нарушителей обнаружили на границе с Туркестанской областью.
Задержано четыре человека на двух мотоциклах марки "Урал". У них изъяли 15 туш сайгаков, спиленные рога, две единицы гладкоствольного оружия.
Нарушителей доставили в департамент полиции региона.
Самое читаемое
- Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
- Казахстанские пожарные стали чемпионами мира по боевому развёртыванию
- Впавший в кому в армии казахстанец вернулся домой
- Гражданин Японии, из-за которого экстренно посадили самолёт в Астане, находится в реанимации
- С погибшими в страшной аварии полицейскими простились в Жамбылской области